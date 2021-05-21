Не пропустите грандиозный финал романтического реалити Холостяк 11 сезон 12 выпуск от 21.05.2021. Впервые за всю историю проекта в финальном эпизоде сразу три участницы – Розали, Аня и Юля «Зайка», которую холостяк вернул в предыдущем выпуске. Чтобы окончательно выбрать двух финалисток, Михаил пригласил девушек в мебельный магазин. В конце этой встречи холостяк понял, что с одной из участниц ему больше по пути. А с оставшимися девушками Михаил отправился на финальные индивидуальные свидания, после которых сказал заветное «я тебя люблю» одной из них на церемонии роз. Кто же стала победительницей реалити? Смотрите прямо сейчас в проекте Холостяк 11 сезон 12 выпуск от 21.05.2021 на сайте СТБ.

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