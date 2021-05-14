Смотрите онлайн реалити Холостяк 11 сезон 11 выпуск от 14.05.2021 на сайте СТБ. На этой неделе Аня, Даша и Розали познакомились с близкими Михаила. Встреча Ани с друзьями Миши показала, что девушка все еще не готова полностью посвятить себя быту и воспитанию детей, что неприятно удивило холостяка. Даша из-за волнения закрылась в себе и не смогла ответить маме Михаила Ларисе на вопрос о ее чувствах к ее сыну. Единственной девушкой, которая легко и непринужденно пообщалась с мамой Миши, стала Розали, но Лариса отметила, что дружба между девушкой и холостяком должна дополняться страстью. Так кто же из девушек попал в число финалисток? И как прошло внезапное свидание Михаила с Юлей «Зайкой»? Смотрите прямо сейчас в реалити Холостяк 11 сезон 11 выпуск от 14.05.2021 на сайте СТБ.

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