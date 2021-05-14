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Video: Холостяк 11 сезон выпуск 11 часть 3 от 14.05.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 11 выпуск от 14 мая 2021 часть 3 - Церемония роз и свидание с Юлей «Зайкой». Холостяк 11 эфир от 14.05.2021
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Смотрите онлайн церемонию роз в проекте Холостяк 11 сезон 11 выпуск от 14.05.2021 на сайте СТБ. Михаилу предстоит трудный выбор – оставить двух финалисток реалити. К каждой девушке у Миши появились чувства, поэтому прощание с одной из них в любом случае разобьет сердце холостяку. Но это не единственное тяжелое решение, которое предстоит принять Михаилу. Перед церемонией роз в проекте Холостяк 2021 Григорий Решетник принес главному герою письмо от Юли «Зайки», которая просила Мишу о встрече. Холостяк, чьи чувства к девушке все еще не остыли, все же дал участнице шанс и отправился на то место, где пара познакомилась. Чем же закончилась эта встреча? И вернул ли Михаил Юлю в проект? Это вы узнаете прямо сейчас в реалити Холостяк 11 сезон 11 выпуск от 14.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 11 выпуск от 14.05.2021

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