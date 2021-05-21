Холостяк выпуск 12 часть 3. Финал от 21.05.2021

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Вы смотрите долгожданный финал реалити Холостяк 11 сезон 12 выпуск от 21.05.2021, в котором Михаил Заливако сказал «я тебя люблю» одной из участниц проекта. Перед последней церемонией девушки вспомнили свой путь в реалити: первую вечеринку, романтические свидания, поцелуи, а также ревность, слезы и переживания. Да и сам Михаил во время разговора с Григорием Решетником рассказал, как проект изменил его, а также о том, какие чувства он испытывает к каждой участнице. Михаил Заливако отпустил свои мысли и дал своему сердцу принять окончательное решение. Кто же она, возлюбленная Михаила? Смотрите прямо сейчас в финале реалити Холостяк 11 сезон 12 выпуск от 21.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 12 выпуск от 21.05.2021

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