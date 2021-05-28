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Video: Холостяк 11 сезон. Жизнь после проекта. Выпуск 13 часть 1 от 28.05.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон. Жизнь после проекта. Выпуск 13 от 28 мая 2021 часть 1 - Дружба девушек после проекта, Никита Добрынин и Даша Квиткова, Злата Огневич. Холостяк 13 эфир от 28.05.2021
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В 1 части реалити Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021 в студии соберутся Джессика, Даша и Таня, которые расскажут о том, как изменилась их жизнь после ухода с проекта. Также девушки ответят на вопрос, почему они хотят замуж, а психолог Наталья Холоденко поможет им понять, что конкретно ими движет в достижении этой цели. В проекте Холостяк 2021 появятся Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые расскажут о счастливом периоде их жизни – беременности девушки. Также вы увидите прекрасный сюжет о том, как участницы реалити подружились между собой и проводят время вместе уже после окончания съемок. Все это не пропустите в 1 части проекта Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021

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