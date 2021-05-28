В 1 части реалити Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021 в студии соберутся Джессика, Даша и Таня, которые расскажут о том, как изменилась их жизнь после ухода с проекта. Также девушки ответят на вопрос, почему они хотят замуж, а психолог Наталья Холоденко поможет им понять, что конкретно ими движет в достижении этой цели. В проекте Холостяк 2021 появятся Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые расскажут о счастливом периоде их жизни – беременности девушки. Также вы увидите прекрасный сюжет о том, как участницы реалити подружились между собой и проводят время вместе уже после окончания съемок. Все это не пропустите в 1 части проекта Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 13 выпуск 2 часть от 28.05.2021