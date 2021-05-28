Во 2 части реалити Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021 в студию придет Розали. Девушка расскажет о том, что почувствовала, когда Михаил Заливако отправил ее домой после свидания в мебельном магазине. А Григорий Решетник устроит для девушки, а также других участниц проекта, быстрые свидания прямо в студии шоу, после которых станет понятно, почему у Розали так долго не было отношений. В проекте Холостяк 2021 также появится победительница 10 сезона реалити Даша Ульянова, которая расскажет, как прийти в себя после проекта и вернуться к прежней жизни. А чтобы увидеть долгожданное интервью Юли «Зайки», смотрите реалити Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 13 выпуск 3 часть от 28.05.2021