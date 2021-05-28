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Video: Холостяк 11 сезон. Жизнь после проекта. Выпуск 13 часть 2 от 28.05.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон. Жизнь после проекта. Выпуск 13 от 28 мая 2021 часть 2 - Жизнь Розали после проекта, Даша Ульянова. Холостяк 13 эфир от 28.05.2021
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Во 2 части реалити Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021 в студию придет Розали. Девушка расскажет о том, что почувствовала, когда Михаил Заливако отправил ее домой после свидания в мебельном магазине. А Григорий Решетник устроит для девушки, а также других участниц проекта, быстрые свидания прямо в студии шоу, после которых станет понятно, почему у Розали так долго не было отношений. В проекте Холостяк 2021 также появится победительница 10 сезона реалити Даша Ульянова, которая расскажет, как прийти в себя после проекта и вернуться к прежней жизни. А чтобы увидеть долгожданное интервью Юли «Зайки», смотрите реалити Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021 на сайте СТБ.

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