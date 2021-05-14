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Video: Холостяк 11 сезон выпуск 11 часть 1 от 14.05.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 11 выпуск от 14 мая 2021 часть 1 - Свидание с Аней и Дашей. Холостяк 11 эфир от 14.05.2021
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Вы смотрите 1 часть реалити Холостяк 11 сезон 11 выпуск от 14.05.2021, в котором Михаил Заливако познакомил Аню со своими родными. Несмотря на то, что общение с мамой Миши прошло хорошо, ужин с друзьями холостяка превратился в настоящий допрос. Жанна и Саша интересовались планами Ани на ближайшее будущее, и девушка честно ответила, что хотела бы много путешествовать и даже покорить Эверест. При этом отметила, что не собирается сидеть долго в декрете и планирует взять на работу няню. В проекте Холостяк 2021 Михаил высказал мнение, что подобный формат воспитания ребенка ему категорически не нравится. Встреча с Дашей тоже прошла напряженно – девушка с самого начала была не в настроении и замкнулась в себе. Изменили ли эти свидания Мишино мнение о каждой участнице? Это вы узнаете в реалити Холостяк 11 сезон 11 выпуск от 14.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 11 выпуск от 14.05.2021

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