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Смотрите онлайн проект Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021, в котором вы узнаете, как сложилась жизнь Юли «Зайки» после реалити. Но перед этим Григорий Решетник вспомнит ситуацию, которая сложилась между финалисткой и другими участницами проекта. Можно ли считать поведение Розали, Даши, Джессики и Ани по отношению к Юле буллингом? И почему аудитория все-таки встала на защиту «Зайки»? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостяк 2021.

В студии программы также появится Ксения Мишина и расскажет, почему удалила все фотографии с Александром Эллертом из социальных сетей. А победительница 11 сезона Аня и Михаил Заливако наконец-то раскроют главную тайну – осталась ли пара вместе после завершения съемок? Все это смотрите прямо сейчас в 3 части проекта Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021

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