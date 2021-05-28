Дивіться онлайн проєкт Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021, в якому ви дізнаєтеся, як склалося життя Юлі «Зайки» після реаліті. Але перед цим Григорій Решетнік згадає ситуацію, яка склалася між фіналісткою та іншими учасницями проєкту. Чи можна вважати поведінку Розалі, Даші, Джессіки та Ані щодо Юлі булінгом? І чому аудиторія все ж таки встала на захист «Зайки»? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостяк 2021.

У студії програми також з’явиться Ксенія Мішина і розповість, чому видалила всі фотографії з Олександром Еллертом з соціальних мереж. А переможниця 11 сезону Аня і Михайло Заливако нарешті розкриють таємницю – чи залишилася пара разом після завершення зйомок? Все це дивіться просто зараз в 3 частині проєкту Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021