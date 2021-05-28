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Video: Холостяк 11 сезон. Життя після проєкту. Випуск 13 частина 3 від 28.05.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон. Життя після проєкту. Випуск 13 від 28 травня 2021 частина 3 - Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, чи разом Аня і Михайло Заливако?. Холостяк 13 ефір від 28.05.2021
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Дивіться онлайн проєкт Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021, в якому ви дізнаєтеся, як склалося життя Юлі «Зайки» після реаліті. Але перед цим Григорій Решетнік згадає ситуацію, яка склалася між фіналісткою та іншими учасницями проєкту. Чи можна вважати поведінку Розалі, Даші, Джессіки та Ані щодо Юлі булінгом? І чому аудиторія все ж таки встала на захист «Зайки»? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостяк 2021.

У студії програми також з’явиться Ксенія Мішина і розповість, чому видалила всі фотографії з Олександром Еллертом з соціальних мереж. А переможниця 11 сезону Аня і Михайло Заливако нарешті розкриють таємницю – чи залишилася пара разом після завершення зйомок? Все це дивіться просто зараз в 3 частині проєкту Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021

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