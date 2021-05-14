Ви дивитеся 1 частину реаліті Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021, в якому Михайло Заливако познайомив Аню зі своїми рідними. Попри те, що спілкування з мамою Михайла пройшло добре, вечеря з друзями холостяка перетворилася на справжній допит. Жанна і Саша цікавилися планами Ані на найближче майбутнє, і дівчина чесно відповіла, що хотіла б багато подорожувати та навіть підкорити Еверест. При цьому відзначила, що не збирається сидіти довго в декреті та планує взяти на роботу няню. У проєкті Холостяк 2021 Михайло висловив думку, що подібний формат виховання дитини йому категорично не подобається. Зустріч з Дашею теж пройшла напружено – дівчина з самого початку була не в настрої та замкнулася в собі. Чи змінили ці побачення Мишкову думку про кожну учасницю? Це ви дізнаєтеся в реаліті Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 11 випуск 2 частина від 14.05.2021