Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Холостяк 11 сезон випуск 11 частина 1 від 14.05.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 11 випуск від 14 травня 2021 частина 1 - Побачення з Анею та Дашею. Холостяк 11 ефір від 14.05.2021
Дивіться також
Випуск 11 |Частина 2 |14.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 11 частина 2 від 14.05.2021...
Випуск 11 |Частина 3 |14.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 11 частина 3 від 14.05.2021...
Випуск 10 |Частина 1 |07.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 10 частина 1 від 07.05.2021...
Випуск 10 |Частина 2 |07.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 10 частина 2 від 07.05.2021...
Випуск 10 |Частина 3 |07.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 10 частина 3 від 07.05.2021...
Випуск 9 |Частина 1 |30.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 9 частина 1 від 30.04.2021...
Випуск 11 | 14.05.2021 | Сезон 11

Ви дивитеся 1 частину реаліті Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021, в якому Михайло Заливако познайомив Аню зі своїми рідними. Попри те, що спілкування з мамою Михайла пройшло добре, вечеря з друзями холостяка перетворилася на справжній допит. Жанна і Саша цікавилися планами Ані на найближче майбутнє, і дівчина чесно відповіла, що хотіла б багато подорожувати та навіть підкорити Еверест. При цьому відзначила, що не збирається сидіти довго в декреті та планує взяти на роботу няню. У проєкті Холостяк 2021 Михайло висловив думку, що подібний формат виховання дитини йому категорично не подобається. Зустріч з Дашею теж пройшла напружено – дівчина з самого початку була не в настрої та замкнулася в собі. Чи змінили ці побачення Мишкову думку про кожну учасницю? Це ви дізнаєтеся в реаліті Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 11 випуск 2 частина від 14.05.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати