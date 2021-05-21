Ви дивитеся фінал проєкту Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021, в якому Михайло Заливако запросив Розалі, Аню і Юлю «Зайку» на зустріч в меблевому магазині. Холостяку потрібно визначитися, хто з цих учасниць покине реаліті відразу після цього побачення. Михайло запропонував кожній дівчині облаштувати кімнату, яку вони вважають найголовнішою в будинку. Розалі вибрала вітальню і кілька годин не могла визначитися з ідеальним диваном, а Юля як дитина стрибала і валялася в затишному ліжку. Але найбільше Михайла здивувала Аня, яка натякнула холостяку, що мріє про ту саму «червону кімнату», як у фільмі «П’ятдесят відтінків сірого». Як все це вплинуло на рішення Михайла відправити одну з учасниць додому? Це ви дізнаєтеся в реаліті Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 12 випуск 2 частина від 21.05.2021