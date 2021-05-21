Не пропустіть грандіозний фінал романтичного реаліті Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021. Вперше за всю історію проєкту в фінальному епізоді відразу три учасниці – Розалі, Аня і Юля «Зайка», яку холостяк повернув в попередньому випуску. Щоб остаточно вибрати двох фіналісток, Михайло запросив дівчат у меблевий магазин. В кінці цієї зустрічі холостяк зрозумів, що з однією з учасниць йому доведеться попрощатися. А з тими дівчатами, що залишилися, Михайло вирушив на фінальні індивідуальні побачення, після яких сказав заповітне «я тебе кохаю» одній з них на церемонії троянд. Хто ж стала переможницею реаліті? Дивіться просто зараз в проєкті Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021 на сайті СТБ.

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