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Дивіться онлайн реаліті Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021 на сайті СТБ. Цього тижня Аня, Даша і Розалі познайомилися з близькими Михайла. Зустріч Ані з друзями Михайла показала, що дівчина все ще не готова повністю присвятити себе побуту та вихованню дітей, що неприємно здивувало холостяка. Даша через хвилювання закрилася в собі й не змогла відповісти мамі Михайла Ларисі на запитання про її почуття до її сина. Єдиною дівчиною, яка легко і невимушено поспілкувалася з мамою Михайла, стала Розалі, але Лариса відзначила, що дружба між дівчиною і холостяком повинна доповнюватися пристрастю. Так хто ж з дівчат потрапив в число фіналісток? І як пройшло раптове побачення Михайла з Юлею «Зайкою»? Дивіться просто зараз в реаліті Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021 на сайті СТБ.

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