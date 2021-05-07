Вы смотрите романтическое реалити Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021 на сайте СТБ. Михаил Заливако отправился в родные города участниц, чтобы познакомиться с семьями девушек и узнать их получше.

Родители и сестры Даши приняли холостяка с распростертыми объятиями, а семья Ани оказалась такой же дружелюбной и позитивной, как и сама девушка. В проекте Холостяк 2021 Розали устроила для Михаила квест по ее любимым местам в Харькове и даже привела его в тот клуб, где они познакомились пять лет назад. А у родителей Джессики холостяк спросил то, что его давно беспокоило, – почему мама и папа девушки не взяли маленькую Джессику с собой, когда уехали на заработки? Ответ на этот вопрос, а также имя той участницы, которая покинула проект на этой неделе, вы узнаете в реалити Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021 на сайте СТБ.

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