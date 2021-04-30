Дивіться онлайн романтичне реаліті Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021, в якому на індивідуальне побачення поїхала Джессіка. Разом з Михайлом вони вирушили малювати графіті на вулицях міста, після чого пристрасно цілувалися на березі океану. Також на цьому тижні Юлі дістався бонус від Григорія Решетника – приєднатися до будь-якої дівчині, яка поїде до Михайла на побачення. І Юля, яка намагається реабілітуватися в очах холостяка, відразу ж скористалася цією можливістю. До якого побачення приєдналася «Зайка»? І хто з учасниць отримала доступ в готельний номер Михайла? Все це дивіться прямо зараз в проєкті Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021 на сайті СТБ.

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