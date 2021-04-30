Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Холостяк 11 сезон випуск 9 частина 3 від 30.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 9 випуск від 30 квітня 2021 частина 3 - Церемонія троянд. Холостяк 9 ефір від 30.04.2021
Дивіться також
Випуск 9 |Частина 1 |30.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 9 частина 1 від 30.04.2021...
Випуск 9 |Частина 2 |30.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 9 частина 2 від 30.04.2021...
Випуск 8 |Частина 1 |23.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 8 частина 1 від 23.04.2021...
Випуск 8 |Частина 2 |23.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 8 частина 2 від 23.04.2021...
Випуск 8 |Частина 3 |23.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 8 частина 3 від 23.04.2021...
Випуск 7 |Частина 1 |16.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 7 частина 1 від 16.04.2021...
Випуск 9 | 30.04.2021 | Сезон 11

Дивіться онлайн романтичне реаліті Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021, в якому відбулася найемоційніша церемонія за всі дев’ять тижнів. Михайло Заливако був дуже стурбований через відеозвернення Юлі «Зайки». Дівчина зовсім не знала, що сказати, й від цього намагалася висловити свої почуття черговими фразами. Це в знову підштовхнуло Михайла на думки про те, що Юля нічого до нього не відчуває. У проєкті Холостяк 2021 єдиний невикористаний бонус залишився в Ані, яка має отримати подарунок від Михайла. Який же сюрприз підніс дівчині головний герой? І хто залишила реаліті назавжди? Це ви дізнаєтеся на церемонії троянд в реаліті Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати