Дивіться онлайн романтичне реаліті Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021, в якому відбулася найемоційніша церемонія за всі дев’ять тижнів. Михайло Заливако був дуже стурбований через відеозвернення Юлі «Зайки». Дівчина зовсім не знала, що сказати, й від цього намагалася висловити свої почуття черговими фразами. Це в знову підштовхнуло Михайла на думки про те, що Юля нічого до нього не відчуває. У проєкті Холостяк 2021 єдиний невикористаний бонус залишився в Ані, яка має отримати подарунок від Михайла. Який же сюрприз підніс дівчині головний герой? І хто залишила реаліті назавжди? Це ви дізнаєтеся на церемонії троянд в реаліті Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021