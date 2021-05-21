У 2 частині фіналу реаліті Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021 Михайло Заливако вже визначився з тими двома учасницями, які вирушать на останню церемонію троянд. Кожну з них холостяк запросив на індивідуальне побачення, щоб вибрати ту, якій він подарує каблучку і своє серце. У реаліті Холостяк 2021 перша частина кожної зустрічі пройшла дуже екстремально, а друга – вкрай романтично. Обидві дівчини ще більше розкрилися перед Михайлом, тому приймати фінальне рішення було дуже непросто. Дивіться останні індивідуальні побачення на проєкті Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 12 випуск 3 частина від 21.05.2021