У 2 частині реаліті Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021 в студію прийде Розалі. Дівчина розповість про те, що відчула, коли Михайло Заливако відправив її додому після побачення в меблевому магазині. А Григорій Решетнік влаштує для дівчини, а також інших учасниць проєкту, швидкі побачення прямо в студії шоу, після яких стане зрозуміло, чому у Розалі так довго не було стосунків. У проєкті Холостяк 2021 також з’явиться переможниця 10 сезону реаліті Даша Ульянова, яка розповість, як прийти в себе після проєкту і повернутися до колишнього життя. А щоб побачити довгоочікуване інтерв’ю Юлі «Зайки», дивіться реаліті Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 13 випуск 3 частина від 28.05.2021