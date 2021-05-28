Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Холостяк 11 сезон. Життя після проєкту. Випуск 13 частина 2 від 28.05.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон. Життя після проєкту. Випуск 13 від 28 травня 2021 частина 2 - Життя Розалі після проєкту, Даша Ульянова. Холостяк 13 ефір від 28.05.2021
Дивіться також
Випуск 13 |Частина 1 |28.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон. Життя після проєкту. Випуск 13 частина 1 від 28.05.2021...
Випуск 13 |Частина 3 |28.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон. Життя після проєкту. Випуск 13 частина 3 від 28.05.2021...
Випуск 12 |Частина 1 |21.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 12 частина 1. Фінал від 21.05.2021...
Випуск 12 |Частина 2 |21.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 12 частина 2. Фінал від 21.05.2021...
Випуск 12 |Частина 3 |21.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 12 частина 3. Фінал від 21.05.2021...
Випуск 11 |Частина 1 |14.05.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 11 частина 1 від 14.05.2021...
Випуск 13 | 28.05.2021 | Сезон 11

У 2 частині реаліті Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021 в студію прийде Розалі. Дівчина розповість про те, що відчула, коли Михайло Заливако відправив її додому після побачення в меблевому магазині. А Григорій Решетнік влаштує для дівчини, а також інших учасниць проєкту, швидкі побачення прямо в студії шоу, після яких стане зрозуміло, чому у Розалі так довго не було стосунків. У проєкті Холостяк 2021 також з’явиться переможниця 10 сезону реаліті Даша Ульянова, яка розповість, як прийти в себе після проєкту і повернутися до колишнього життя. А щоб побачити довгоочікуване інтерв’ю Юлі «Зайки», дивіться реаліті Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 13 випуск 3 частина від 28.05.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати