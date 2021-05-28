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Холостяк 11 сезон. Життя після проєкту. Випуск 13 частина 3 від 28.05.2021...
Випуск 13 | 28.05.2021 | Сезон 11

Дивіться онлайн реаліті Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021, в якому ви дізнаєтеся, як склалося життя героїв проєкту після закінчення зйомок. В гостях у Григорія Решетника побувають і холостяки минулих сезонів. Нікіта Добринін і Даша Квіткова поділяться тим, як проходить вагітність дівчини, а Макс Михайлюк розповість, як йому бути в статусі батька. У проєкті Холостяк 2021 ви дізнаєтеся, що відчувала Розалі, коли Міша вирішив попрощатися з нею в останньому випуску, і як Юля Зайка пережила важке розставання з холостяком. А в кінці вечора розкриється головна інтрига випуску – чи разом Аня з Михайлом Заливаком? Все це дивіться просто зараз в реаліті Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021 на сайті СТБ.

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