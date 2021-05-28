Смотрите онлайн реалити Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021, в котором вы узнаете, как сложилась жизнь героев проекта после окончания съемок. В гостях у Григория Решетника побывают и холостяки прошлых сезонов. Никита Добрынин и Даша Квиткова поделятся тем, как проходит беременность девушки, а Макс Михайлюк расскажет, каково ему быть в статусе отца. В проекте Холостяк 2021 вы узнаете, что чувствовала Розали, когда Миша решил попрощаться с ней в последнем выпуске, и как Юля Зайка пережила тяжелое расставание с холостяком. А в конце вечера раскроется главная интрига выпуска – вместе ли Аня с Михаилом Заливако? Все это смотрите прямо сейчас в реалити Холостяк 11 сезон 13 выпуск от 28.05.2021 на сайте СТБ.

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