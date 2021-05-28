У 1 частині реаліті Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021 в студії зберуться Джессіка, Даша і Таня, які розкажуть про те, як змінилося їхнє життя після того, як вони залишили проєкт. Також дівчата дадуть відповідь на запитання, чому вони хочуть заміж, а психолог Наталя Холоденко допоможе їм зрозуміти, що конкретно ними рухає в досягненні цієї мети. У проєкті Холостяк 2021 з’являться Нікіта Добринін і Даша Квіткова, які розкажуть про найщасливіший період їхнього життя – вагітність дівчини. Також ви побачите прекрасний сюжет про те, як учасниці реаліті подружилися між собою і проводять час разом вже після закінчення зйомок. Все це не пропустіть в 1 частині проєкту Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 13 випуск від 28.05.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 13 випуск 2 частина від 28.05.2021