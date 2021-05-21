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Video: Холостяк випуск 12 частина 3. Фінал від 21.05.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон. Фінал. Випуск 12 від 21 травня 2021 частина 3 - церемонія троянд. Холостяк 12 ефір від 21.05.2021
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Ви дивитеся довгоочікуваний фінал реаліті Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021, в якому Михайло Заливако сказав «я тебе кохаю» одній з учасниць проєкту. Перед останньою церемонією дівчата згадали свій шлях в реаліті: першу вечірку, романтичні побачення, поцілунки, а також ревнощі, сльози та хвилювання. Та й сам Михайло під час розмови з Григорієм Решетником розповів, як проєкт змінив його, а також про те, які почуття він відчуває до кожної учасниці. Михайло Заливако відпустив свої думки і дав своєму серцю прийняти остаточне рішення. Хто ж вона, кохана Михайла? Дивіться просто зараз у фіналі реаліті Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021

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