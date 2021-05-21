Ви дивитеся довгоочікуваний фінал реаліті Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021, в якому Михайло Заливако сказав «я тебе кохаю» одній з учасниць проєкту. Перед останньою церемонією дівчата згадали свій шлях в реаліті: першу вечірку, романтичні побачення, поцілунки, а також ревнощі, сльози та хвилювання. Та й сам Михайло під час розмови з Григорієм Решетником розповів, як проєкт змінив його, а також про те, які почуття він відчуває до кожної учасниці. Михайло Заливако відпустив свої думки і дав своєму серцю прийняти остаточне рішення. Хто ж вона, кохана Михайла? Дивіться просто зараз у фіналі реаліті Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 12 випуск від 21.05.2021