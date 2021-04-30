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Video: Холостяк 11 сезон випуск 9 частина 2 від 30.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 9 випуск від 30 квітня 2021 частина 2 - Групове побачення та сніданок з Дашею. Холостяк 9 ефір від 30.04.2021
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Дивіться 2 частину реаліті Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021 просто зараз на сайті СТБ. Михайло Заливако запросив усіх учасниць проєкту провести разом з ним день на шикарній яхті. Також холостяк запропонував дівчатам вигадати гру, в якій у Михайла була б можливість перевірити, наскільки добре він знає учасниць. Але в реаліті Холостяк 2021 звичайна гра в «Я ніколи не» перетворилася на відверте цькування Юлі «Зайки». Розалі, Джессіка, Аня і Даша змусили дівчину розповісти історію про свою спонтанну закордонну поїздку з незнайомим хлопцем. Більш того, Джессіка під час тет-а-тета з Мішею почала висловлювати йому своє невдоволення Юлею, назвавши її «негідною» дівчиною. Як холостяк відреагував на подібну поведінку учасниць? І чим займалися Даша і Михайло удвох в готельному номері? Дивіться в реаліті Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021 просто зараз.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 9 випуск 3 частина від 30.04.2021

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