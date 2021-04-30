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Video: Холостяк 11 сезон выпуск 9 часть 2 от 30.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 9 выпуск от 30 апреля 2021 часть 2 - Групповое свидание и завтрак с Дашей. Холостяк 9 эфир от 30.04.2021
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Смотрите 2 часть реалити Холостяк 11 сезон 9 выпуск от 30.04.2021 прямо сейчас на сайте СТБ. Михаил Заливако пригласил всех участниц проекта провести вместе с ним день на шикарной яхте. Также холостяк предложил девушкам придумать игру, в которой у Михаила была бы возможность проверить, насколько хорошо он знает участниц. Но в реалити Холостяк 2021 безобидная игра в «Я никогда не» превратилась в откровенную травлю Юли «Зайки». Розали, Джессика, Аня и Даша заставили девушку рассказать историю о своей спонтанной заграничной поездке с незнакомым парнем. Более того, Джессика во время тет-а-тета с Мишей начала высказывать ему свое недовольство Юлей, назвав ее «недостойной» девушкой. Как холостяк отреагировал на подобное поведение участниц? И чем занимались Даша и Михаил вдвоем в гостиничном номере? Смотрите в реалити Холостяк 11 сезон 9 выпуск от 30.04.2021 прямо сейчас.

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