Вы смотрите финал проекта Холостяк 11 сезон 12 выпуск от 21.05.2021, в котором Михал Заливако пригласил Розали, Аню и Юлю «Зайку» на встречу в мебельном магазине. Холостяку нужно определиться, кто из этих участниц покинет реалити сразу после этого свидания. Михаил предложил каждой девушке обустроить комнату, которую они считают самой главной в доме. Розали выбрала гостиную и несколько часов не могла определиться с идеальным диваном, а Юля как ребенок прыгала и валялась в уютной кровати. Но больше всего Михаила удивила Аня, которая намекнула холостяку, что мечтает о той самой «красной комнате», как в фильме «Пятьдесят оттенков серого». Как все это повлияло на решение Михаила отправить одну из участниц домой? Это вы узнаете в реалити Холостяк 11 сезон 12 выпуск от 21.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 12 выпуск от 21.05.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 12 выпуск 2 часть от 21.05.2021