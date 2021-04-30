Смотрите онлайн романтическое реалити Холостяк 11 сезон 9 выпуск от 30.04.2021, в котором на индивидуальное свидание поехала Джессика. Вместе с Михаилом они отправились рисовать граффити на улицах города, после чего страстно целовались на берегу океана. Также на этой неделе Юле достался бонус от Григория Решетника – присоединиться к любой девушке, которая поедет к Михаилу свидание. И Юля, которая пытается реабилитироваться в глазах холостяка, сразу же воспользовалась этой возможностью. К какому свиданию присоединилась «Зайка»? И кто из участниц получила доступ в гостиничный номер Михаила? Все это смотрите прямо сейчас в проекте Холостяк 11 сезон 9 выпуск от 30.04.2021 на сайте СТБ.

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