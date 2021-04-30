Вы смотрите 1 часть реалити Холостяк 11 сезон 9 выпуск от 30.04.2021, в которой на долгожданное индивидуальное свидание отправилась Джессика. Девушка ждала личной встречи с Михаилом целых восемь недель, и теперь у нее появилась возможность сблизиться с главным героем как никогда ранее.

Григорий Решетник приготовил для участниц новые сюрпризы в проекте Холостяк 2021. На столе в общей комнате их ждали пять карточек с определенными бонусами: возможность получить розу авансом, присоединиться к любому свиданию, ключ от номера Михаила, подарок от холостяка и карточка, которая позволяла отказаться от всего вышеперечисленного. Юля «Зайка» оказалась хитрее всех и заполучила шанс присоединиться к любому свиданию на этой неделе. Кому же из участниц не повезло отправиться на встречу с Михаилом вместе с конкуренткой? Все это вы узнаете в проекте Холостяк 11 сезон 9 выпуск от 30.04.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 9 выпуск от 30.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 9 выпуск 2 часть от 30.04.2021