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Video: Холостяк 11 сезон випуск 9 частина 1 від 30.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 9 випуск від 30 квітня 2021 частина 1 - Побачення з Джессікою, Анею та Юлею «Зайкою». Холостяк 9 ефір від 30.04.2021
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Ви дивитеся 1 частину реаліті Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021, в якій на довгоочікуване індивідуальне побачення вирушила Джессіка. Дівчина чекала особистої зустрічі з Михайлом цілих вісім тижнів, і тепер у неї з’явилася можливість зблизитися з головним героєм як ніколи раніше.

Григорій Решетник приготував для учасниць нові сюрпризи в проєкті Холостяк 2021. На столі в загальній кімнаті на них чекали п’ять карток з певними бонусами: можливість отримати троянду авансом, приєднатися до будь-якого побачення, ключ від номера Михайла, подарунок від холостяка і картка, яка дозволяла відмовитися від усього перерахованого вище. Юля «Зайка» опинилася хитрішою за всіх і придбала шанс приєднатися до будь-якого побачення на цьому тижні. Кому ж з учасниць не пощастило відправитися на зустріч з Михайлом разом з конкуренткою? Все це ви дізнаєтеся в проєкті Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 9 випуск від 30.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 9 випуск 2 частина від 30.04.2021

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