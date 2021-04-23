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В реалити Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021 продолжаются романтические приключения героев в Египте. Первой на индивидуальное свидание на этой неделе отправилась Даша, с которой Михаил провел время в пустыне. В 8 выпуске наконец-то повезло и Юле «Зайке», которая ждала личной встречи с холостяком уже целую вечность. Михаил и Юля отправились в СПА, где им удалось значительно сократить физическую дистанцию. А вот свидание с Аней стало спонтанным решением Михаила. Холостяк сбежал со встречи с Розали и пришел в отель, где живут девушки. Михаил предложил Ане прогуляться и обсудить ситуацию, которая возникла между ними на прошлой неделе. Чем же закончилось внезапное свидание Михаила и Анны? И кто покинула проект на этот раз? Смотрите в реалити Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021 на сайте СТБ.

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