Вы смотрите 3 часть реалити Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021 на сайте СТБ. Перед церемонией роз Михаил Заливако и Григорий Решетник обсудили поведение Юли «Зайки». Ведущий объяснил возможную причину Юлиного подавленного настроения – девушка конфликтует с другими участницами, которые обвиняют ее в легкомысленности и притворстве.

У главного героя проекта Холостяк 2021 также появились вопросы к Даше – Михаил подозревает, что девушка все еще эмоционально зависима от своих родителей. Останется ли после этого Даша в проекте? И какое решение примет Михаил относительно Юли «Зайки»? Все это смотрите в реалити Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021 прямо сейчас.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021