Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Холостяк 11 сезон випуск 8 частина 3 від 23.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 8 випуск від 23 квітня 2021 частина 3 - Церемонія троянд. Холостяк 8 ефір від 23.04.2021
Дивіться також
Випуск 8 |Частина 1 |23.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 8 частина 1 від 23.04.2021...
Випуск 8 |Частина 2 |23.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 8 частина 2 від 23.04.2021...
Випуск 7 |Частина 1 |16.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 7 частина 1 від 16.04.2021...
Випуск 7 |Частина 2 |16.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 7 частина 2 від 16.04.2021...
Випуск 7 |Частина 3 |16.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 7 частина 3 від 16.04.2021...
Випуск 6 |Частина 1 |09.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 6 частина 1 від 09.04.2021...
Випуск 8 | 23.04.2021 | Сезон 11

Ви дивитеся 3 частину реаліті Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021 на сайті СТБ. Перед церемонією троянд Михайло Заливако і Григорій Решетник обговорили поведінку Юлі «Зайки». Ведучий пояснив можливу причину Юліного пригніченого настрою – дівчина конфліктує з іншими учасницями, які звинувачують її в легковажності та брехні.

У головного героя проєкту Холостяк 2021 також з’явилися запитання до Даші – Михайло підозрює, що дівчина все ще емоційно залежна від своїх батьків. Чи залишиться після цього Даша в проєкті? І яке рішення ухвалить Михайло щодо Юлі «Зайки»? Все це дивіться в реаліті Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021 просто зараз.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати