Ви дивитеся 3 частину реаліті Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021 на сайті СТБ. Перед церемонією троянд Михайло Заливако і Григорій Решетник обговорили поведінку Юлі «Зайки». Ведучий пояснив можливу причину Юліного пригніченого настрою – дівчина конфліктує з іншими учасницями, які звинувачують її в легковажності та брехні.

У головного героя проєкту Холостяк 2021 також з’явилися запитання до Даші – Михайло підозрює, що дівчина все ще емоційно залежна від своїх батьків. Чи залишиться після цього Даша в проєкті? І яке рішення ухвалить Михайло щодо Юлі «Зайки»? Все це дивіться в реаліті Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021 просто зараз.

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