У реаліті Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021 тривають романтичні пригоди героїв в Єгипті. Першою на індивідуальне побачення цього тижня вирушила Даша, з якої Михайло провів час у пустелі. У 8 випуску нарешті пощастило і Юлі «Зайці», яка чекала на особисту зустріч з холостяком вже цілу вічність. Михайло і Юля вирушили в СПА, де їм вдалося значно скоротити фізичну дистанцію. А ось побачення з Анею стало спонтанним рішенням Михайла. Холостяк втік із зустрічі з Розалі та прийшов в готель, де живуть дівчата. Михайло запропонував Ані прогулятися т обговорити ситуацію, яка виникла між ними минулого тижня. Чим же закінчилося раптове побачення Михайла та Анни? І хто залишила проєкт цього разу? Дивіться в реаліті Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021 на сайті СТБ.

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