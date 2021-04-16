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Ви дивитеся реаліті Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021, в якому учасники проекту вирушили до сонячного Єгипту. Саме тут нарешті відбулися перші індивідуальні побачення у Розалі і Тані. Сім тижнів дівчата чекали на свій зірковий час, але чи вдалося їм зблизитися з Михайлом? Це ви дізнаєтеся в реаліті Холостяк 2021.

У Єгипті відбулося одне з найяскравіших групових побачень на проекті. Аня і Джессіка так активно боролися за увагу Михайла, що це навіть трохи налякало його. А з одною з них головний герой почав цілуватися на очах у іншої учасниці! Як дівчина відреагувала на таку поведінку Михайла? І хто покинула проект на цей раз? Дивіться прямо зараз в романтичному шоу Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Холостяк (2021) 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021

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