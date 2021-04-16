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Video: Холостяк 11 сезон випуск 7 частина 2 від 16.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 7 випуск від 16 квітня 2021 частина 2 - Побачення з Анею, Джессікою і Танею. Холостяк 7 ефір від 16.04.2021
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Дивіться онлайн реаліті Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021, в якому на групове побачення поїхали Аня і Джессіка. Попри те, що Михайло спочатку запрошував на цю зустріч Юлю «Зайку», холостяк був радий бачити Джессіку. Головний герой проєкту Холостяк 2021 запропонував дівчатам зайнятися кайт-серфінгом, після чого відправитися на спільну вечерю. На цьому побаченні учасниці активно боролися за увагу Михайла і часом робили це занадто агресивно. А в кінці цієї зустрічі одна з учасниць почала цілуватися та обійматися з Михайлом прямо на очах у конкурентки. Хто ж дозволив собі таке нахабство – Аня чи Джессіка? І як пройшло довгоочікуване індивідуальне побачення з Танею? Все це дивіться просто зараз в проєкті Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 7 випуск 3 частина від 16.04.2021

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