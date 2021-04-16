Смотрите онлайн реалити Холостяк 11 сезон 7 выпуск от 16.04.2021, в котором на групповое свидание поехали Аня и Джессика. Несмотря на то, что Михаил изначально приглашал на эту встречу Юлю «Зайку», холостяк был рад видеть Джессику. Главный герой проекта Холостяк 2021 предложил девушкам заняться кайтсерфингом, после чего отправиться на совместный ужин. На этом свидании участницы активно боролись за внимание Миши и порой делали это слишком агрессивно. А в конце этой встречи одна из участниц начала целоваться и обниматься с Михаилом прямо на глазах у конкурентки. Кто же позволил себе такую наглость – Аня или Джессика? И как прошло долгожданное индивидуальное свидание с Таней? Все это смотрите прямо сейчас в проекте Холостяк 11 сезон 7 выпуск от 16.04.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 7 выпуск от 16.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 7 выпуск 3 часть от 16.04.2021