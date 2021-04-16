Вы смотрите реалити Холостяк 11 сезон 7 выпуск от 16.04.2021, в котором участники проекта отправились в солнечный Египет. Именно здесь наконец-то состоялись первые индивидуальные свидания у Розали и Тани. Семь недель девушки ждали своего звездного часа, но удалось ли им сблизиться с Михаилом? Это вы узнаете в реалити Холостяк 2021.

В Египте состоялось одно из самых ярких групповых свиданий на проекте. Аня и Джессика так активно боролись за внимание Михаила, что это даже немного напугало его. А с одной из них главный герой начал целоваться на глазах у другой участницы! Как девушка отреагировала на такое поведение Миши? И кто покинула проект на этот раз? Смотрите прямо сейчас в романтическом шоу Холостяк 11 сезон 7 выпуск от 16.04.2021 на сайте СТБ.

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