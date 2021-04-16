Перед церемонией роз в проекте Холостяк 11 сезон 7 выпуск от 16.04.2021 Григорий Решетник рассказал Михаилу о поведении некоторых девушек. Так холостяк узнал, почему Юля «Зайка» отдала свое свидание Джессике и как Аня была возмущена поцелуем Михаила с другой девушкой. В реалити Холостяк 2021 Михаил посмотрел видеообращение каждой участницы и принял окончательное решение о том, кто же покинет реалити навсегда. Может быть это будет Юля «Зайка», которая слишком пассивна в последнее время? Или же слишком ревнивая Аня? Это вы узнаете на церемонии роз в романтическом реалити Холостяк 11 сезон 7 выпуск от 16.04.2021 на сайте СТБ.

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