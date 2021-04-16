Перед церемонією троянд в проєкті Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021 Григорій Решетник розповів Михайлу про поведінку деяких дівчат. Так холостяк дізнався, чому Юля «Зайка» віддала своє побачення Джессіці і як Аня була обурена поцілунком Михайла з іншою дівчиною. У реаліті Холостяк 2021 Михайло подивився відеозвернення кожної учасниці і прийняв остаточне рішення про те, хто ж залишить реаліті назавжди. Можливо це буде Юля «Зайка», яка занадто пасивна останнім часом? Або ж занадто ревнива Аня? Це ви дізнаєтеся на церемонії троянд в романтичному реаліті Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021 на сайті СТБ.

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