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Video: Холостяк 11 сезон випуск 7 частина 3 від 16.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 7 випуск від 16 квітня 2021 частина 3 - Церемонія троянд. Холостяк 7 ефір від 16.04.2021
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Перед церемонією троянд в проєкті Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021 Григорій Решетник розповів Михайлу про поведінку деяких дівчат. Так холостяк дізнався, чому Юля «Зайка» віддала своє побачення Джессіці і як Аня була обурена поцілунком Михайла з іншою дівчиною. У реаліті Холостяк 2021 Михайло подивився відеозвернення кожної учасниці і прийняв остаточне рішення про те, хто ж залишить реаліті назавжди. Можливо це буде Юля «Зайка», яка занадто пасивна останнім часом? Або ж занадто ревнива Аня? Це ви дізнаєтеся на церемонії троянд в романтичному реаліті Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021

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