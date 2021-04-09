Вы смотрите романтическое реалити Холостяк 11 сезон 6 выпуск от 09.04.2021, в котором участницы отправились в приют для диких животных. Григорий Решетник дал девушкам задание: сделать публикацию в Instagram и призвать людей хорошо относиться к братьям нашим меньшим. Позже эти публикации ведущий показал Михаилу, и холостяк не упустил возможности посмотреть и аккаунты девушек. И некоторые из них его неприятно удивили… В проекте Холостяк 2021 вы узнаете, что же так поразило главного героя.

На индивидуальное свидание наконец-то отправилась Аня, у которой из-за самоизоляции было меньше всего личного общения с Михаилом. После этой встречи холостяк признался, что почувствовал сильную химию между ним и Аней. Не пропустите это удивительное свидание в реалити Холостяк 11 сезон 6 выпуск от 09.04.2021 на сайте СТБ.

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