Новую неделю, полную сюрпризов, смотрите в реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021 на сайте СТБ. Львов стал городом, в котором одним участницам удалось показать себя Михаилу Заливако с новой, выигрышной, стороны, а другим – посеять зерно сомнения в главном герое проекта Холостяк 2021. Дружеский дуэт Джессики и Кати начал трещать по швам на групповом свидании, а встреча Михаила с Сашей и Розали окончательно дала ему понять, кто из них лишняя в реалити Холостяк 2021. На индивидуальное свидание наконец-то отправилась Юлия, у которой к тому же всю неделю была возможность общаться с Михаилом по телефону. А вот скромная и тихая Даша усилила свои позиции и, кажется, начала пробиваться в фаворитки холостяка. Каждую неделю расстановка сил в проекте меняется, а это значит, что любимицей Михаила в конце выпуска может стать любая участница. А кто же оказался под угрозой вылета? Это вы узнаете в реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021 на сайте СТБ.

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