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Video: Холостяк 11 сезон выпуск 5 часть 2 от 02.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 5 выпуск от 02 апреля 2021 часть 2 - Свидание с Юлией, Дашей, Джессикой и Катей. Холостяк 5 эфир от 02.04.2021
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Смотрите 2 часть реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021 на сайте СТБ. На индивидуальное свидание наконец-то отправилась Юлия – участница, которой всю неделю было позволено звонить и писать холостяку по телефону. На встрече девушка поделилась с Михаилом самыми темными страницами ее жизни, и это очень впечатлило главного героя проекта Холостяк 2021.

Джессика и Катя – единственные подруги в реалити. Однако Михаилу Заливако подобная дружба показалась неуместной, ведь девушки все-таки борются за сердце одного мужчины. На групповом свидании холостяку удалось пообщаться с каждой тет-а-тет, и он выяснил, что одна из участниц не настолько искренний человек, каким хотела казаться. Кто же оказалась предательницей – Джессика или Катя? И как прошло свидание с самой молчаливой участницей реалити Дашей? Все это смотрите в проекте Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021

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