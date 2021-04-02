Смотрите 2 часть реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021 на сайте СТБ. На индивидуальное свидание наконец-то отправилась Юлия – участница, которой всю неделю было позволено звонить и писать холостяку по телефону. На встрече девушка поделилась с Михаилом самыми темными страницами ее жизни, и это очень впечатлило главного героя проекта Холостяк 2021.

Джессика и Катя – единственные подруги в реалити. Однако Михаилу Заливако подобная дружба показалась неуместной, ведь девушки все-таки борются за сердце одного мужчины. На групповом свидании холостяку удалось пообщаться с каждой тет-а-тет, и он выяснил, что одна из участниц не настолько искренний человек, каким хотела казаться. Кто же оказалась предательницей – Джессика или Катя? И как прошло свидание с самой молчаливой участницей реалити Дашей? Все это смотрите в проекте Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 5 выпуск 3 часть от 02.04.2021