Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Холостяк 11 сезон випуск 5 частина 2 від 02.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 5 випуск від 02 квітня 2021 частина 2 - Побачення Юлею, Дашею, Джессікою та Катею. Холостяк 5 ефір від 02.04.2021
Дивіться також
Випуск 5 |Частина 1 |02.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 5 частина 1 від 02.04.2021...
Випуск 5 |Частина 3 |02.04.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 5 частина 3 від 02.04.2021...
Випуск 4 |Частина 1 |26.03.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 4 частина 1 від 26.03.2021...
Випуск 4 |Частина 2 |26.03.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 4 частина 2 від 26.03.2021...
Випуск 4 |Частина 3 |26.03.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 4 частина 3 від 26.03.2021...
Випуск 3 |Частина 1 |19.03.2021| Сезон 11
Холостяк 11 сезон випуск 3 частина 1 від 19.03.2021...
Випуск 5 | 02.04.2021 | Сезон 11

Дивіться 2 частину реаліті Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021 на сайті СТБ. На індивідуальне побачення нарешті вирушила Юлія – ​​учасниця, якій весь тиждень було дозволено дзвонити та писати холостяку телефоном. На зустрічі дівчина поділилася з Михайлом найтемнішими сторінками її життя, і це дуже вразило головного героя проєкту Холостяк 2021.

Джессіка і Катя – єдині подруги в реаліті. Однак Михайлу Заливаку подібна дружба здалася недоречною, адже дівчата все ж таки борються за серце одного чоловіка. На груповому побаченні холостяку вдалося поспілкуватися з кожною тет-а-тет, і він з’ясував, що одна з учасниць не така щира людина, якою хотіла здаватися. Хто ж виявилася зрадницею – Джессіка або Катя? І як пройшло побачення з мовчазною учасницею реаліті Дашею? Все це дивіться у проєкті Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 5 випуск 3 частина від 02.04.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати