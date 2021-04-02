Дивіться 2 частину реаліті Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021 на сайті СТБ. На індивідуальне побачення нарешті вирушила Юлія – ​​учасниця, якій весь тиждень було дозволено дзвонити та писати холостяку телефоном. На зустрічі дівчина поділилася з Михайлом найтемнішими сторінками її життя, і це дуже вразило головного героя проєкту Холостяк 2021.

Джессіка і Катя – єдині подруги в реаліті. Однак Михайлу Заливаку подібна дружба здалася недоречною, адже дівчата все ж таки борються за серце одного чоловіка. На груповому побаченні холостяку вдалося поспілкуватися з кожною тет-а-тет, і він з’ясував, що одна з учасниць не така щира людина, якою хотіла здаватися. Хто ж виявилася зрадницею – Джессіка або Катя? І як пройшло побачення з мовчазною учасницею реаліті Дашею? Все це дивіться у проєкті Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 5 випуск 3 частина від 02.04.2021