Новий тиждень, повний сюрпризів, дивіться в реаліті Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021 на сайті СТБ. Львів став містом, в якому одним учасницям вдалося показати себе Михайлу Заливаку з нового, виграшного, боку, а іншим – посіяти зерно сумніву в головному героєві проєкту Холостяк 2021. Дружній дует Джессіки та Каті почав тріщати по швах на груповому побаченні, а зустріч Михайла з Сашею і Розалі остаточно дала йому зрозуміти, хто з них зайва в реаліті Холостяк 2021. На індивідуальне побачення нарешті вирушила Юлія, у якої до того ж весь тиждень була можливість спілкуватися з Михайлом телефоном. А ось скромна і тиха Даша посилила свої позиції і, здається, почала пробиватися в фаворитки холостяка. Щотижня розстановка сил в проєкті змінюється, а це означає, що улюбленицею Михайла в кінці випуску може стати будь-яка учасниця. А хто ж виявився під загрозою вильоту? Це ви дізнаєтеся в реаліті Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021 на сайті СТБ.

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