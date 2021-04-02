Дивіться 1 частину романтичного реаліті Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021, в якому учасниці приїхали в казковий Львів. Дівчата поселилися в шикарному готелі, і в кожному номері на них чекав персональний подарунок від Михайла Заливака. Безлімітний алкоголь, сертифікати в СПА і навіть мобільний телефон, по якому можна особисто поспілкуватися з холостяком! Як дівчата скористалися подарунками Михайла? Дізнаєтеся просто зараз в проєкті Холостяк 2021!

Розалі та Саші випала нагода сходити з Михайлом на групове побачення. Холостяк також поспілкувався з кожною дівчиною особисто, і одна з учасниць його просто вразила. Хто зміг вийти на новий рівень спілкування з Михайлом Заливаком – Розалі чи Саша? Це ви дізнаєтеся в 1 частині реаліті Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 5 випуск 2 частина від 02.04.2021