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Video: Холостяк 11 сезон выпуск 5 часть 1 от 02.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 5 выпуск от 02 апреля 2021 часть 1 - Свидание с Розали и Сашей. Холостяк 5 эфир от 02.04.2021
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Смотрите 1 часть романтического реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021, в котором участницы приехали в сказочный Львов. Девушки поселились в шикарном отеле, и в каждом номере их ждал персональный подарок от Михаила Заливако. Безлимитный алкоголь, сертификаты в СПА и даже мобильный телефон, по которому можно лично пообщаться с холостяком! Как девушки воспользовались подарками Михаила? Узнаете прямо сейчас в проекте Холостяк 2021!

Розали и Саше представилась возможность сходить с Михаилом на групповое свидание. Холостяк также пообщался с каждой девушкой лично, и одна из участниц его просто поразила. Кто смог выйти на новый уровень общения с Михаилом Заливако – Розали или Саша? Это вы узнаете в 1 части реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021 на сайте СТБ.

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