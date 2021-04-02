Смотрите 1 часть романтического реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021, в котором участницы приехали в сказочный Львов. Девушки поселились в шикарном отеле, и в каждом номере их ждал персональный подарок от Михаила Заливако. Безлимитный алкоголь, сертификаты в СПА и даже мобильный телефон, по которому можно лично пообщаться с холостяком! Как девушки воспользовались подарками Михаила? Узнаете прямо сейчас в проекте Холостяк 2021!

Розали и Саше представилась возможность сходить с Михаилом на групповое свидание. Холостяк также пообщался с каждой девушкой лично, и одна из участниц его просто поразила. Кто смог выйти на новый уровень общения с Михаилом Заливако – Розали или Саша? Это вы узнаете в 1 части реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 5 выпуск 2 часть от 02.04.2021