Ви дивитеся церемонію троянд в романтичному реаліті Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021 на сайті СТБ. Після двотижневої ізоляції на церемонії нарешті з’явилася Аня. У дівчини було тільки одне онлайн побачення з Михайлом, і тепер холостяк хоче поспілкуватися з нею віч-на-віч. Як пройшов їхній тет-а-тет? Дивіться у проєкті Холостяк 2021 на сайті СТБ.

Михайло Заливако висловив Юлії свої побоювання про те, що дівчина до кінця не розібралася в собі, а це може перешкодити побудові стосунків. Також холостяк спробував дізнатися, чому Юля «Зайка» постійно виглядає незадоволеною, а одній з учасниць зізнався в почуттях! Хто ж ця щасливиця? Це ви дізнаєтеся в 3 частині реаліті Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 5 випуск від 02.04.2021