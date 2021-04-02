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Video: Холостяк 11 сезон выпуск 5 часть 3 от 02.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 5 выпуск от 02 апреля 2021 часть 3 - Церемония роз. Холостяк 5 эфир от 02.04.2021
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Вы смотрите церемонию роз в романтическом реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021 на сайте СТБ. После двухнедельной изоляции на церемонии наконец-то появилась Аня. У девушки было только одно онлайн свидание с Михаилом, и теперь холостяк хочет пообщаться с ней с глазу на глаз. Как прошел их тет-а-тет? Смотрите в проекте Холостяк 2021 на сайте СТБ.

Михаил Заливако высказал Юлии свои опасения о том, что девушка до конца не разобралась в себе, а это может помешать построению отношений. Также холостяк попытался узнать, почему Юля «Зайка» постоянно выглядит недовольной, а одной из участниц признался в чувствах! Кто же эта счастливица? Это вы узнаете в 3 части реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021

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