Вы смотрите церемонию роз в романтическом реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021 на сайте СТБ. После двухнедельной изоляции на церемонии наконец-то появилась Аня. У девушки было только одно онлайн свидание с Михаилом, и теперь холостяк хочет пообщаться с ней с глазу на глаз. Как прошел их тет-а-тет? Смотрите в проекте Холостяк 2021 на сайте СТБ.

Михаил Заливако высказал Юлии свои опасения о том, что девушка до конца не разобралась в себе, а это может помешать построению отношений. Также холостяк попытался узнать, почему Юля «Зайка» постоянно выглядит недовольной, а одной из участниц признался в чувствах! Кто же эта счастливица? Это вы узнаете в 3 части реалити Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 5 выпуск от 02.04.2021