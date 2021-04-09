Очень напряженная церемония роз на проекте Холостяк 11 сезон 6 выпуск от 09.04.2021. Единственная девушка, которой не удалось попасть ни на одно свидание на этой неделе, – Юлия. Поэтому именно с ней Михаил Заливако решил поговорить тет-а-тет, и участница рассказала о своем прошлом браке. Этот разговор получился одним из самых эмоциональных в 6 выпуске реалити Холостяк 2021.

На этой церемонии роз ушли сразу две девушки: с одной из них у Михаила прервался контакт, а искренность другой вызвала у мужчины сомнения. Кто же покинул реалити? Смотрите в проекте Холостяк 11 сезон 6 выпуск от 09.04.2021 сайте СТБ.

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