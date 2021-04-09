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Video: Холостяк 11 сезон випуск 6 частина 3 від 09.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 6 випуск від 09 квітня 2021 частина 3 - Церемонія троянд. Холостяк 6 ефір від 09.04.2021
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Дуже напружена церемонія троянд на проєкті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021. Єдина дівчина, якій не вдалося потрапити на жодне побачення на цьому тижні, – Юлія. Тому саме з нею Михайло Заливако вирішив поговорити тет-а-тет, і учасниця розповіла про свій минулий шлюб. Ця розмова вийшла однією з найемоційніших в 6 випуску реаліті Холостяк 2021.

На цій церемонії троянд пішли відразу дві дівчини: з однією з них у Михайла перервався контакт, а щирість іншої викликала у чоловіка сумніви. Хто ж покинув реаліті? Дивіться у проєкті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021 сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021

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