Дуже напружена церемонія троянд на проєкті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021. Єдина дівчина, якій не вдалося потрапити на жодне побачення на цьому тижні, – Юлія. Тому саме з нею Михайло Заливако вирішив поговорити тет-а-тет, і учасниця розповіла про свій минулий шлюб. Ця розмова вийшла однією з найемоційніших в 6 випуску реаліті Холостяк 2021.

На цій церемонії троянд пішли відразу дві дівчини: з однією з них у Михайла перервався контакт, а щирість іншої викликала у чоловіка сумніви. Хто ж покинув реаліті? Дивіться у проєкті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021 сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021