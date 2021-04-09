Ви дивитеся романтичне реаліті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021, в якому учасниці вирушили до притулку для диких тварин. Григорій Решетник дав дівчатам завдання: зробити публікацію в Instagram і закликати людей добре ставитися до братів наших менших. Пізніше ці публікації ведучий показав Михайлу, і холостяк не упустив можливості подивитися й акаунти дівчат. І деякі з них його неприємно здивували… У проєкті Холостяк 2021 ви дізнаєтеся, що ж так вразило головного героя.

На індивідуальне побачення нарешті вирушила Аня, у якої через самоізоляцію було найменше особистого спілкування з Михайлом. Після цієї зустрічі холостяк зізнався, що відчув сильну хімію між ним і Анею. Не пропустіть це дивовижне побачення в реаліті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021 на сайті СТБ.

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